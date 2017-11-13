В Египте из-за тумана столкнулись 24 машины

В Египте на автотрассе Шобра – Бенха в окрестностях Каира из-за тумана и дождя столкнулись 24 автомашины, пострадали девять человек, сообщает официальное информагентство МЕНА.

В то же время, по данным новостного портала "Масрави" со ссылкой на медицинские источники, в больницы провинции Кальюбия были доставлены 39 пострадавших в этом крупном ДТП.

По информации источников в дорожной полиции, столкновение машин произошло из-за высокой скорости на дороге и плохой видимости, сообщает РИА Новости







