За неделю на границе зарегистрировали 125 правонарушений

В период с 6 по 12 ноября на зеленой линии пунктов пересечения границы было зарегистрировано 125 случаев нарушения пограничного и миграционного законодательства.

Как передает noi.md, два человека незаконно пересекли государственную границу, 45 человек нарушили режим пограничной зоны и пунктов пропуска, девять человек представили поддельные документы, 45 человек нарушили правила использования виньетки, 12 иностранных граждан нарушили срок пребывания в Молдове, было зарегистрировано шесть попыток незаконного оборота товаров, четыре случая нарушений правил пассажирских и грузовых перевозок, два человека нарушили правила дорожного движения.



За предыдущую неделю 43 иностранца и 152 единицы транспорта получили отказ во въезде в Республику Молдова. В то же время одному гражданину Молдовы было отказано во въезде в Российскую Федерацию, а четыре других соотечественника были депортированы.



На прошлой неделе границу пересекли 278 368 человек, 171 009 из них – граждане Молдовы. Поток транспортных единиц составил 73 461 пересечений, 38 552 из них – автомобили, зарегистрированные в Республике Молдова. Наиболее востребованными были пункты пересечения на границе с Румынией: 127 061 человек и 46 272 транспортных средства.