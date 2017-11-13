По тому же делу были осуждены и шесть украинцев и четыре гражданина России, сообщают российские СМИ. Приговор был вынесен в городе Старый Оскол. Осужденные — мужчины от 19 до 43 лет, передает sputnik.md.

С декабря 2015 года по сентябрь 2016 года преступники сбывали синтетические наркотики в интернете.

Все началось с того, что мужчины откликались на объявление о работе в интернете. Им предлагали вакансию курьера по доставке мелких товаров с заработной платой от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц, оплатой проживания и проезда.

По факту же все мужчины выступали в роли закладчиков — получали адреса, делили крупную партию на мелкие и осуществляли "закладки", при этом всё зафиксировав на камеру. Для конспирации один раз в неделю они меняли съёмную квартиру, не пользовались одним и тем же такси.

Всем им назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет в исправительной колонии строгого режима.