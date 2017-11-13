Первый в мире электрический сухогруз спустили на воду

Первый в мире саморазгружающийся электрический речной сухогруз был спущен на воду в воскресенье в районе Наньша крупного китайского города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщает в понедельник портал "Наньфан ван".

По данным компании-производителя судна Guangzhou Shipyard International Company, водоизмещение сухогруза составляет 2 тысячи тонн. Вес судна длиной 70,5 метров и шириной 13,9 метров достигает 600 тонн, для полноценного управления кораблем необходим экипаж численностью в шесть человек.

Движется сухогруз за счет литиевого аккумулятора весом 26 тонн и емкостью порядка 2400 киловатт-часов, что сопоставимо с емкостью батарей порядка 50 электромобилей. На судне установлены два электродвигателя мощностью по 160 кВт каждый. Полная зарядка аккумулятора требует всего два часа, этой энергии достаточно для прохождения расстояния в 80 километров, пишет РИА Новости

Отмечается, что время зарядки батареи и погрузки-разгрузки судна совпадает, что создает ему дополнительные преимущества, так как оба процесса происходят одновременно и нет необходимости в каких-либо задержках ни по той, ни по другой причине.

Как сообщили представители компании, судно может двигаться с максимальной скоростью в 12,8 километров в час (порядка семи узлов), при этом не нанося никакого вреда окружающей среде.

В компании отметили, что в дальнейшем такую же технологию можно будет применять и на пассажирских, технических судах и так называемых судах-ролкерах для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров.







