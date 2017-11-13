Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Бельгии и Нидерландах

Более 20 полицейских пострадали в Брюсселе, когда торжества по случаю квалификации сборной Марокко на Чемпионат мира по футболу переросли в беспорядки и насилие.

Марокканская национальная сборная в субботу победила команду Кот-д'Ивуара (2:0), возглавив свою группу и получив право на участие в ЧМ-2018 в России, передает ВВС.

После игры фанаты высыпали на улицу и начали громить здания и автомобили. Разбушевавшиеся болельщики сожгли по крайней мере одну машину, били стекла и грабили магазины, сообщает бельгийская полиция.

В Бельгии проживает крупная марокканская община, составляющая 4% населения.

Один из очевидцев опубликовал в "Твиттере" видео, как полиция разгоняет толпу с помощью водомета. В полиции заявили, что водомет был использован для усмирения толпы примерно из 300 человек, многие из которых бросались камнями.

Взять ситуацию под контроль и восстановить спокойствие полиции удалось к 21:30 по местному времени, сообщает Франс пресс.

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон осудил беспорядки, назвав в "Твиттере" произошедшее "неприемлемой агрессией в центре Брюсселя".

Он добавил: "Жизнь вместе означает уважение, в том числе и к полиции, которая круглосуточно обеспечивает нашу безопасность".