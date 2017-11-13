Семье убитой Кристины Пархоменко продолжают угрожать

Мать Кристины Пархоменко, убитой год назад в Страшенах, утверждает, что угрозы продолжаются. По словам женщины, угрозы исходят от родственников и друзей осужденных за убийство и оставшегося на свободе сообщника.

К женщине в дом пришла 19-летняя девушка Диана и стала угрожать ножницами. Она отправила несколько смс-сообщений, что со второй ее дочерью произойдет то же, что и с Кристиной. Лучия Пархоменко заявила, что нашла оскорбительные сообщения угрожающего характера и на могиле Кристины, передает crimemoldova.

«С июля мы трижды подавали жалобы в полицию, но там не приняли мер. Мальчик, оставшийся на свободе, потому что ему было 13 лет, агрессивен и занимается наркотиками. Я боюсь за мою дочь Руслану», – заявила мать убитой девушки.