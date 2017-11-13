"Мероприятия в последний день года по улице 31 августа завершатся в восемь вечера, и оттуда все отправятся на площадь Великого национального собрания. Программу мы составили исходя из-за нынешней финансовой ситуации. Выступят только местные исполнители и коллективы", - рассказала главный специалист управления культуры Кишинева Стелла Митрюк.



Старт новогодним праздникам в Кишиневе дадут первого декабря. В городе запустят праздничную иллюминацию, и в тот же вечер зажгут огни на главной елке.

Рождественских концерта будет два - в праздник по новому и по старому стилю. В этом году на подготовку к зимним праздникам муниципальные власти выделили 200 тысяч леев.