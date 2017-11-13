Камера сняла "элитных" таксистов, убегающих от клиента с пистолетом в Москве

Камера сняла элитных таксистов, убегающих от клиента с пистолетом в Москве.

Все произошло, когда мужчина вызвал такси, но отменил заказ из-за долгого ожидания. Таксист решил разобраться в этой ситуации и привез на подмогу своих друзей.

Между мужчинами завязался спор. Тогда клиент достал травматический пистолет и начал стрелять в асфальт, пишет ren.tv

Таксист и его друзья испугались и начали бежать.