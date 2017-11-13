Россиянка морила голодом ребенка ради получения соцвыплат

Следователи предъявили обвинение жительнице Магаданской области, которая много лет морила голодом ребенка ради получения социальных выплат. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела об издевательствах над 11-летним мальчиком из Магаданской области его приемной матери предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 и п. "б" ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего и мошенничество при получении выплат)", – заявила она.

По версии следствия, обвиняемая придумала способ, как нажиться за счет госбюджета и разработала жестокую схему получения пособий и других соцвыплат, предусмотренных законом о защите инвалидов. Она образовала приемную семью, установила опеку над малолетним сиротой, а затем морила ребенка голодом и пичкала его препаратами, сформировав у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта.

Затем она добилась, чтобы ребенку выдали инвалидность. После этого она стала получать пособие за ребенка. Но женщина продолжала на протяжении 7 лет поддерживать тяжелое состояние мальчика.

"В результате у ребенка развилось заболевание, связанное с крайним истощением, поскольку предоставляемое опекуном питание было достаточным только для удовлетворения самых минимальных потребностей организма, необходимых для поддержания жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет ren.tv