Дамские шалости: посетительницы ночного клуба в Краснодаре устроили драку на барной стойке. ВИДЕО

В Краснодаре разъяренные посетительницы ночного клуба устроили драку на барной стойке.

Как видно на кадрах, хулиганка запрыгивает на стол и хватает оппонентку за волосы. Дамочки едва не разбили все бутылки. Как выяснилось, конфликт начался еще на танцполе. Леди забыли все правила приличия, колотят друг друга, будто дикарки. Используют запрещенные приемы, в ход идут даже стулья, пишет ren.tv.

Дебоширок пытаются разнять, но этому мешает некий мужчина. По словам очевидцев, это муж одной из дам. Он дает благоверной размять руки. И даже охрана заведения не спешит остановить поединок.

Оценку драке предстоит дать полицейским.