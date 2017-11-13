Женщина вызвала полицию, чтобы выгнать из дома паука

В Швейцарии полицейский наряд помог одной из местных жительниц избавиться от крупного паука, который заполз к ней в квартиру.

28-летняя жительница города Кур обнаружила крупное насекомое у себя в спальне вечером 11 ноября. Сначала девушка решила, что паук пластмассовый, и ее таким образом пытается разыграть ее друг.

Увидев, что паук двигается, страдающая арахнофобией швейцарка запаниковала, выбежала из спальни и заперла ее дверь, сообщает Blick. Испугавшись, что паук может быть ядовитым, она позвонила другу за помощью, однако тот находился в другом городе.

Поскольку время было позднее, девушка не решилась беспокоить соседей. Сначала она обратилась за советом, что делать, в соцсети, а потом набрала номер экстренных служб.

На вызов приехал наряд из трех полицейских. Видя паническое состояние хозяйки дома, они отнеслись к ситуации с крайней серьезностью. Стражи порядка посадили паука в картонную коробку, вынесли из дома и выпустили на природе, передает Вести.ру.