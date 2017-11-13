Британец рассказал о самой странной шутке в своей жизни

Представьте, что вы решили весело провести вечер, проснулись наутро и поняли, что ваши водительские права потеряны, а вместо них у вас есть только счет на $6947 за перелет на Мальдивы первым классом. Такая ситуация произошла с Уильямом Джорджем Армстронгом, который неплохо отпраздновал окончание рабочей недели.

Справившись с похмельем, он получил официальное письмо от австралийской компании по бронированию авиабилетов Flight Center с благодарностью за покупку билета на Мальдивы первым классом и наилучшими пожеланиями. И выставленным счетом за услуги в размере $6947.

Когда у Уильяма чуть не случился сердечный приступ, он нашел другое вложение в письме — и все прояснилось.

Оказалось, сотрудник филиала компании в Челтнеме (Англия) так пошутил, возвращая британцу потерянные документы. «Это просто шутка, Джордж. Мы нашли ваши права (прилагаются в конверте) и решили, что вам они еще понадобятся», — гласило письмо.

Историю о своем «полете на Мальдивы в беспамятстве» Уильям Джордж Армстронг выложил в Twitter, повеселив пользователей и устроив отличную PR-кампанию для Flight Center, передает Моя планета.