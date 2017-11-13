Ученые выяснили, почему у человека появляется зубная боль

Человек, который испытывает острую зубную боль, вероятно, имеет более серьезные заболевания.

Если у человека болят малые коренные зубы, то ему необходимо провериться на наличие заболеваний пищеварительной системы и легких.

Боль в клыках свидетельствует о болезни почек и печени. Дискомфорт в зубах мудрости говорит о ненормальном состоянии сердца. Болевые ощущения в коренных зубах указывают на наличие гастрита, пишет ren.tv