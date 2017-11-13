В Исландии открылся отель с номерами-пузырьками

Большинство туристов просят в отелях номера «с видом». В Исландии, которая привлекает туристов умопомрачительным северным сиянием, решили, что запрос нужно удовлетворить радикально, и придумали гостиницу с номерами-пузырьками.

В Скалхольте, недалеко от реки Хвита, открылся The 5 Million Star Hotel, где гостям предлагают необычные комнаты. Это прозрачные пузыри, в которых есть кровать, комод и шикарный вид, передает Моя планета. Пузыри прячутся в зимнем лесу, среди елок, даря ощущение, что вот-вот из-за дерева выйдет Санта-Клаус с мешком подарков.

Внутри сфер комфортная температура, так что замерзнуть подобно Настеньке из сказки «Морозко» не удастся. Ночами можно бесконечно рассматривать северное сияние и гигансткую россыпь зимних звезд в небесах.

Отель находится в часе езды от Рейкьявика. Чтобы заселиться, нужно иметь при себе минимум $180 и расходы на питание, которое руководством гостиницы не предоставляется. При заезде лучше привезти еду с собой. Удобства вроде ванных комнат и кухни находятся в отдельном строении, и оно не прозрачное.

Основатель отеля Роберт Робертсон рассказал, что на необычную форму комнат его вдохновили сами путешественники, которые жаловались, что на улице ждать появления северного сияния им холодно.