Всю неделю в стране будут обсуждать проблему устойчивости к антибиотикам

Всемирная неделя осведомленности о проблеме устойчивости к антибиотикам стартовала в понедельник в Молдове по инициативе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, а также Национального центра общественного здравоохранения и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Устойчивость к антибиотикам является особой проблемой общественного здравоохранения в РМ. Результаты чувствительности к противомикробным препаратам показывают тревожную чувствительность к лекарствам, включенным в национальные отчеты терапии первой линии, передает Инфотаг.



"Ежегодно во всем мире насчитывается около 440 тыс. случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (MDRTB). Из них, около 81 тыс. случаев зарегистрированы в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая Республику Молдова", - отметили специалисты.



В программе мероприятий - выставка материалов по противомикробной устойчивости в Центре передового опыта в области медицины и фармации; круглый стол "Антибиотики, отпускаемые только по рецепту" в Национальном центре общественного здравоохранения; круглый стол с птицеводами и животноводами "Использование антибиотиков в области здоровья животных".



Ежегодно, более 380 тыс. человек в Евросоюзе заражаются инфекциями с бактериями, устойчивыми к антибиотикам, из них 25 тыс. умирают из-за истощения всех терапевтических ресурсов.