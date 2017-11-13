"Забыть о происшествиях" не удалось: за неделю патрульные трижды сообщали о взятках

Сотрудникам инспектората патрулирования МВД за истекшую неделю автомобилисты трижды предлагали взятки.

В первых двух случаях на севере республики полицейские останавливали владельцев транспортных средств, превысивших скорость. Нарушители за деньги предлагали им "забыть о происшествиях", передает Инфотаг.

В третьем случае пьяным за рулем поймали 23-летнего жителя Казаклии. Чтобы избежать наказания он предложил стражам порядка 200 леев и серебряную цепочку. В момент передачи денег и украшения его задержали сотрудник Службы внутренней безопасности антикоррупции МВД.

Всем трем автомобилистам придется понести наказание.