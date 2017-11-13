Биологи выяснили, сколько времени можно прожить на Марсе

Сотрудники биологического факультета российского МГУ изучили устойчивость микроорганизмов в условиях, которые похожи на марсианские.

Средняя температура на Марсе — -63 градуса Цельсия, однако на полюсах в ночное время она может падать до -145. До сих пор было неизвестно, каковы пределы устойчивости микроорганизмов к воздействию таких экстремальных факторов, отмечается на сайте МГУ.

Авторы исследовали сопротивляемость радиации у микробных сообществ осадочных пород вечной мерзлоты в условиях низкой температуры и низкого давления. Эти породы считаются земным аналогом реголита — остаточного грунта после космического выветривания. Ученые предполагают, что потенциальная биосфера Марса может сохраняться в консервированном состоянии и главным фактором, который ограничивает ее сохранение, является накопление клетками радиационных повреждений.

"Нами исследовано совокупное воздействие ряда физических факторов на микробные сообщества древних арктических мерзлых осадочных пород. Исследован уникальный природный объект — породы, которые не оттаивали около двух миллионов лет", — рассказал один из авторов статьи Владимир Чепцов.

При моделировании воздействия факторов на организмы ученые использовали оригинальную климатическую камеру, которая позволяет поддерживать низкое давление и низкую температуру во время гамма-облучения.

Микробы показали высокую устойчивость к воздействию моделируемых условий марсианской среды. В частности, бактерии рода Arthrobacter проявляют довольно высокую устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения и радиации, а их ДНК хорошо сохраняется в древних мерзлых осадочных породах в течение миллионов лет, пишет nv.ua

"Результаты исследования свидетельствуют о возможности длительной консервации жизнеспособных микроорганизмов в марсианском реголите. Интенсивность ионизирующего излучения на поверхности Марса составляет 0,05-0,076 Гр/год и снижается с глубиной. Полученные нами данные позволяют предполагать сохранение гипотетических экосистем Марса в анабиотическом состоянии в поверхностном слое реголита в течение не менее 1,3-2 млн лет, на глубине два метра — не менее 3,3 млн лет, на глубине пять метров — не менее 20 млн лет", — подчеркнули ученые.