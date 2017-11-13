Пожилая японка чудом выжила после нападения разъяренной бродячей кошки

Японская полиция подозревает бродячую кошку в нападении на прикованную к постели престарелую местную жительницу, которую обнаружили с серьезными рваными ранами лица.Женщину, которая в силу возраста и состояния здоровья не может говорить, срочно отправили в реанимацию.

Дочь 82-летней Маюко Мацумото нашла родственницу залитой кровью в постели в доме в городе Мифуне в провинции Кумамото, сообщает Japan Times. Исходя из тяжести ранений, полицейские объявили случившееся покушением на убийство. Вместе с тем правоохранителям не удалось найти никаких признаков того, чтобы кто-то заходил в дом или выходил из него.

Лишь после этого следователи обратили внимание на то, что раны на лице старушки похожи на те, которые могут оставить дикие животные. Далее полицейские заметили, что вокруг дома Мацумото обитает большое количество бродячих кошек, а при дальнейшем расследовании на лапах одной из них были обнаружены следы крови.

В настоящее время специалисты анализируют кровь с лап кошки, чтобы понять, принадлежит ли она пострадавшей, передает Вести.ру.