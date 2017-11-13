На аукцион выставлен знаменитый бриллиант французских королей

Один из самых знаменитых бриллиантов мира Le Grand Mazarin, принадлежавший нескольким поколениям французских монархов, будет продан с аукциона в Женеве.

Аукционный дом Christie’s не сообщает имя нынешнего владельца: это частное лицо. Эксперты оценивают драгоценный камень в сумму от $6 млн до $9 млн.

Этот бриллиант – на редкость чистый, с розовым оттенком, его вес – более 19 карат. Он известен с XVII века и был найден в копях Голконда в Индии.

Le Grand Mazarin носит имя французского кардинала, дипломата и политика Джулио Мазарини, который был его первым владельцем. Он собрал внушительную коллекцию редких бриллиантов, которую завещал "королю-солнце" Людовику XIV. Его придворные ювелиры изготовили цепь с этим бриллиантом.

После начала Французской революции королевские драгоценности, а вместе с ними и Le Grand Mazarin, были спрятаны в Париже. Но спрятаны плохо: сокровищницу обнаружили и разграбили. До сегодняшнего дня так не удалось найти некоторые из драгоценных камней.

Но "Великого Мазарини" нашли, и камень стал украшением диадемы, изготовленной для Марии-Луизы Австрийской, второй жены императора Наполеона. В 1887 году, когда Франция, выплачивавшая контрибуцию после поражения в войне с Пруссией, особенно остро нуждалась в деньгах, часть королевских драгоценностей была продана с аукциона. Le Grand Mazarin приобрел французский ювелир Фредерик Бушерон.

Дальнейшая судьба бриллианта точно не известна, но в 1962 году он стал экспонатом выставки в Лувре, в экспозицию которой вошли самые знаменитые французские драгоценности, после чего снова исчез из поля зрения широкой публики. Теперь "вечный символ красоты" и "свидетель европейской истории", как его называет Christie’s в каталоге своего женевского аукциона, снова выставлен на продажу, пишет korrespondent.net