Стали известны лауреаты MTV Europe Music Awards

В Лондоне состоялась торжественная церемония вручения премии MTV Europe Music Awards. На этот раз триумфатором вечера стал канадский поп-исполнитель Шон Мендес, получивший награды в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший артист", передает The Sun.

В жанре хип-хоп победителем был назван Эминем, который оказался крайне удивлен своему лидерству, пишет korrespondent.net

"Я на самом деле не уверен, как я это получил, поскольку у меня в последние несколько лет не было альбомов", - сказал он, добавив, что вскоре намерен выпустить новую пластинку.

Певица Тейлор Свифт была номинирована в наибольшем количестве категорий, однако получить ей не удалось ни одну из премий.

В категории "Лучшая альтернатива" победителями были признаны Thirty Seconds To Mars, а "Глобальной иконой" назвали коллектив U2.