На Урале нашли могилу родственника Киркорова

В Свердловской области нашли могилу родственника популярного певца Филиппа Киркорова, об этом РИА Новости рассказал управляющий "Комплексом царских могил "Мемориал Романовых" Илья Коровин.

Он пояснил, что искали другое захоронение и на могилу циркового артиста Виктора Маниона, скончавшегося в 1940 году, наткнулись совершенно случайно.

"Проверили по родословной, по интернет-ресурсам — родство налицо", — рассказал Коровин. Мать Филиппа Киркорова была дочерью Михаила Маниона, брата Виктора.

За могилой никто не ухаживал, она находится в запущенном состоянии, табличка полузатерта, передает Вести.ру.

Информация о том, где именно находится могила родственника Киркорова, держится в сектрете до приезда певца. "Я ему хочу показать в том виде, в каком она есть", — пояснил Коровин.

Могила была обнаружена летом, с тех пор он неоднократно пытался связаться с исполнителем, в том числе, через его директора и отца, но ответа так и не получил. Единственный ответ, по словам Коровина, реплика Киркорова – он как-то заявил журналистам, что, будучи в Екатеринбурге, планирует посетить могилу родственника.