В 2016 году зонд New Horizons сделал качественные фотографии на поверхности Плутона. По словам представителей NASA, грядущий "визит" космического аппарата на астероид станет историческим – ни один запущенный с Земли корабль ранее не приближался столь близко к объекту, расположенному на таком большом расстоянии от нашей планеты, передает Вести.ру.

Предложить имя для астероида или проголосовать за одно из понравившихся можно до 31 декабря.

В настоящий момент наиболее популярные варианты нового имени 2014 MU69 выглядят так: