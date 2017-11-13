В Кишиневе откроют несколько пунктов контроля уровня глюкозы в крови

Желающие проверить свой уровень сахара в крови могут сделать это во вторник, 14 ноября, с 9 часов утра, в холле примэрии муниципия Кишинева, где будет организован контрольный пункт.

Мероприятие проводится в связи с отмечаемым 14 ноября Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, передает IPN.



Во вторник, точки по измерению уровня глюкозы в крови также будут открыты в холлах претур секторов, в Диагностических консультационных центрах и Центрах семейных врачей, Муниципальных государственныъх санитарно-гигиенических учреждениях, а также в некоторых аптеках.



По словам директора Кишиневского центра общественного здравоохранения Луминицы Сувейкэ, нормальный уровень глюкозы в крови составляет 3,3-5,5 ммоль/л. Чтобы поддерживать уровень сахара в пределах рекомендуемых пределов, людям нужно сделать как можно больше движений, практиковать ходьбу и другие физические упражнения. Это требует здорового образа жизни со сбалансированным питанием, без курения и злопотребления алкоголем. Люди, которые на страдают сахарным диабетом, должны проводить тест на уровень глюкозы в крови не реже одного раза в год.



В Республике Молдова 84 тысячи человек страдают сахарным диабетом. В муниципии Кишиневе отмечено более 23,4 тыс. больных, в том числе детей.