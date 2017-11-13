Успеваемость мальчиков в школах зависит от числа одноклассниц

Какие факторы повышают успеваемость ребёнка в школе? Определённый набор генов, вес при рождении и, как ни странно, видеоигры. Такой список собрали исследователи за годы работы. Но, оказывается, есть ещё одна важная деталь, а именно – одноклассники. Команда из Университета Неймегена (Нидерланды) выяснила, что успеваемость мальчиков в школе напрямую зависит от количества девочек в их классе.

В ходе изучения гендерного распределения в школах, социологи анализировали показатели различных тестов. В частности, в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений 280 тысяч 15-летних учеников из 33 стран проходили тесты на скорость чтения (считается, что это ключевой навык, который играет важную роль в освоении других предметов). И оказалось, что этот показатель у мальчиков значительно выше в тех классах, где доля девочек была 60% и выше.

Авторы полагают, что соотношение мальчиков и девочек действительно сказывается на продуктивности обучения, передает Вести.ру. По словам психологов и социологов, всё дело в том, что мальчики более подвержены влиянию социальной среды, то есть окружения. Соавтор исследования Маргрит ван Хек отмечает, что именно противоположный пол влияет на мотивацию к успеху среди мальчиков. Как это ни парадоксально, но в присутствии девочек мальчики показывают более высокую концентрацию при выполнении задач (хотя на первый взгляд может показаться, что слабый пол, напротив, отвлекает их от обучения).

Исследователи также подчёркивают, что юноши, как правило, чаще демонстрируют склонность к точным наукам, а вот с гуманитарными предметами дела обстоят хуже. В основном чтение и грамматика даются мальчикам сложнее, чем девочкам, однако последние и становятся мотивационным фактором.

"Низкая скорость чтения среди мальчиков на самом деле является серьёзной проблемой, но, к сожалению, она ещё недостаточно изучена. Наше исследование показывает, что школы могут улучшить ситуацию, обеспечив сбалансированное гендерное распределение среди учащихся", — заключает Маргрит ван Хек.

Любопытно, что успеваемость девочек, как выяснили авторы работы, не зависит от соотношения учеников в классах. Для них в большей степени играет социально-экономический уровень школы.

Кроме того, авторы принимали во внимание и множество других факторов, влияющих на успеваемость: состав семьи, поведение учащихся в социуме, а также особенности самой школы (государственная или частная, система оценок, квалификация учителей и так далее).