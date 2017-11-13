О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Успеваемость мальчиков в школах зависит от числа одноклассниц
// фото: sobima/pixabay.com.
15:32, 13 Nov 2017
просмотров 133 | комментариев 0

Какие факторы повышают успеваемость ребёнка в школе? Определённый набор генов, вес при рождении и, как ни странно, видеоигры. Такой список собрали исследователи за годы работы. Но, оказывается, есть ещё одна важная деталь, а именно – одноклассники. Команда из Университета Неймегена (Нидерланды) выяснила, что успеваемость мальчиков в школе напрямую зависит от количества девочек в их классе.

В ходе изучения гендерного распределения в школах, социологи анализировали показатели различных тестов. В частности, в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений 280 тысяч 15-летних учеников из 33 стран проходили тесты на скорость чтения (считается, что это ключевой навык, который играет важную роль в освоении других предметов). И оказалось, что этот показатель у мальчиков значительно выше в тех классах, где доля девочек была 60% и выше.

Авторы полагают, что соотношение мальчиков и девочек действительно сказывается на продуктивности обучения, передает Вести.ру. По словам психологов и социологов, всё дело в том, что мальчики более подвержены влиянию социальной среды, то есть окружения. Соавтор исследования Маргрит ван Хек отмечает, что именно противоположный пол влияет на мотивацию к успеху среди мальчиков. Как это ни парадоксально, но в присутствии девочек мальчики показывают более высокую концентрацию при выполнении задач (хотя на первый взгляд может показаться, что слабый пол, напротив, отвлекает их от обучения).

Исследователи также подчёркивают, что юноши, как правило, чаще демонстрируют склонность к точным наукам, а вот с гуманитарными предметами дела обстоят хуже. В основном чтение и грамматика даются мальчикам сложнее, чем девочкам, однако последние и становятся мотивационным фактором.

"Низкая скорость чтения среди мальчиков на самом деле является серьёзной проблемой, но, к сожалению, она ещё недостаточно изучена. Наше исследование показывает, что школы могут улучшить ситуацию, обеспечив сбалансированное гендерное распределение среди учащихся", — заключает Маргрит ван Хек.

Любопытно, что успеваемость девочек, как выяснили авторы работы, не зависит от соотношения учеников в классах. Для них в большей степени играет социально-экономический уровень школы.

Кроме того, авторы принимали во внимание и множество других факторов, влияющих на успеваемость: состав семьи, поведение учащихся в социуме, а также особенности самой школы (государственная или частная, система оценок, квалификация учителей и так далее).




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня возможны перемены. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День будет отмечен высокой активностью. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День подобьет Вас на споры со старшими. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возрастет вероятность отравления. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, or my GODFATHER IS A PRESIDENT just a little bit…
Иванка Плат,
ivankaplat.wordpress.com
Loading...