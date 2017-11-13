У берегов Чили обнаружены обломки затонувшего в 1922 году во время шторма пассажирского судна "Итата". Из находившихся на его борту 410 человек спастись тогда удалось только двадцати шести.
Находка была сделана группой исследователей из Университета Католика дель Норте, которые занимались поисками "Итаты" в течение последних семи лет, с помощью автоматических батискафов недалеко от порта Кокимбо на севере страны. Останки судна находятся на глубине примерно 200 метров, пишет Daily Mail.
Начиная с 1922 года, "Итата" совершала регулярные грузопассажирские рейсы между Чили и США. В свой последний рейс судно вышло из Кокимбо 28 августа 1922 года. Спустя всего несколько часов пароход попал в жестокий шторм и затонул, а точное место его гибели до последнего времени оставалось неизвестным.
В настоящее время исследователи планируют получить разрешение от властей на дальнейшее изучение обломков парохода. По словам ученых, все работы будут вестись с должным уважением к погибшим и их родственникам передает Вести.ру.
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