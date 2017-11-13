Находка была сделана группой исследователей из Университета Католика дель Норте, которые занимались поисками "Итаты" в течение последних семи лет, с помощью автоматических батискафов недалеко от порта Кокимбо на севере страны. Останки судна находятся на глубине примерно 200 метров, пишет Daily Mail.

Начиная с 1922 года, "Итата" совершала регулярные грузопассажирские рейсы между Чили и США. В свой последний рейс судно вышло из Кокимбо 28 августа 1922 года. Спустя всего несколько часов пароход попал в жестокий шторм и затонул, а точное место его гибели до последнего времени оставалось неизвестным.

В настоящее время исследователи планируют получить разрешение от властей на дальнейшее изучение обломков парохода. По словам ученых, все работы будут вестись с должным уважением к погибшим и их родственникам передает Вести.ру.