В Голливуде сотни людей принимают участие в шествии против домогательств

В Голливуде сотни людей принимают участие в шествии против домогательств, сообщает Associated Press.

Отмечается, что сотни человек, среди которых есть дети, принимают участие в марше на Голливудском бульваре.

«Вне зависимости от того, что мы надеваем и куда идём, «да» значит «да», «нет» значит «нет», — скандируют участники мероприятия.

«Мы слишком долго хранили молчание», — рассказала 52-летняя жительница города Нэнси Аллен.

В октябре The New York Times опубликовала данные расследования, согласно которому голливудский продюсер Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий домогался женщин, включая актрис, обещая помочь им с карьерой в Голливуде.

После этого многих знаменитостей, в том числе известных американских актёров Дастина Хоффмана и Кевина Спейси, стали обвинять в домогательствах, пишет rt.com.