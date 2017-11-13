В Британии выставили на продажу отель-тюрьму

В Великобритании названа стоимость неподкупного английского суда — 800 тысяч фунтов. Это около миллиона долларов. За такую сумму суд, в котором располагался также полицейский участок и тюрьма, выставил на продажу его хозяин Джон Хэмпсон, который прожил здесь с семьей 20 лет.

Несмотря на название Старый суд, по английским меркам это здание в деревне рядом с английским Бристолем — новодел: ему всего 160 лет. А в последние годы оно использовалось не по назначению.

Джон Хэмпсон, хозяин дома: «Мы не стали избавляться от надписи „Суд и полицейский участок“ над входом в наш дом. Забавно видеть такую скучную надпись, выведенную такими завитушками, тем более ее поддерживают ангелы».



В здании заседал магистратский суд — это низшая инстанция английского правосудия. Он рассматривает мелкие преступления — мордобой, пьянство, воровство домашней птицы. Дела, которые в этом зале разбирались, не соответствовали высоте потолков, как и размер помещения не соответствовал числу жителей деревни, пишет НТВ.

Здание продается вместе с тюрьмой. Туда спускали из зала суда, как в преисподнюю. Сохранились решетка, толстые двери с окошечками для подачи еды, а также дворик для выгула заключенных.



Практичные богатые жители этой деревни на всякий случай обставили тюремные камеры с максимальным комфортом. Это позволило хозяину здания открыть здесь домашнюю гостиницу типа B&B. Если для преступников ночевка здесь была бесплатна, но нежеланна, у туристов — все наоборот.