В Великобритании названа стоимость неподкупного английского суда — 800 тысяч фунтов. Это около миллиона долларов. За такую сумму суд, в котором располагался также полицейский участок и тюрьма, выставил на продажу его хозяин Джон Хэмпсон, который прожил здесь с семьей 20 лет.
Несмотря на название Старый суд, по английским меркам это здание в деревне рядом с английским Бристолем — новодел: ему всего 160 лет. А в последние годы оно использовалось не по назначению.
Джон Хэмпсон, хозяин дома: «Мы не стали избавляться от надписи „Суд и полицейский участок“ над входом в наш дом. Забавно видеть такую скучную надпись, выведенную такими завитушками, тем более ее поддерживают ангелы».
В здании заседал магистратский суд — это низшая инстанция английского правосудия. Он рассматривает мелкие преступления — мордобой, пьянство, воровство домашней птицы. Дела, которые в этом зале разбирались, не соответствовали высоте потолков, как и размер помещения не соответствовал числу жителей деревни, пишет НТВ.
Здание продается вместе с тюрьмой. Туда спускали из зала суда, как в преисподнюю. Сохранились решетка, толстые двери с окошечками для подачи еды, а также дворик для выгула заключенных.
Практичные богатые жители этой деревни на всякий случай обставили тюремные камеры с максимальным комфортом. Это позволило хозяину здания открыть здесь домашнюю гостиницу типа B&B. Если для преступников ночевка здесь была бесплатна, но нежеланна, у туристов — все наоборот.
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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