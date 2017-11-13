Учитель хореографии отправлял девушек в сексуальное рабство

На минувших выходных в Одесском аэропорту правоохранители перекрыли канал торговли людьми. Двоих девушек 20 и 23 лет пытались отправить в Турцию для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области, в спецоперации было задействовано более 30 правоохранителей из разных ведомств — сотрудники полиции, прокуратуры, Госпогранслужбы, спецназовцы. Кроме срыва отправки девушек, одновременно проводилось 11 обысков.

Организатором канала оказался 34-летний житель Николаева, который официально зарабатывал тем, что учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для вывоза за границу. В качестве жертв он чаще всего выбирал студенток из малообеспеченных семей.

Хореографу помогали двое подельников, один из которых — одессит. Последний занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных навыков в зарегистрированной в Одессе школе, которая по факту не работала.

Обнаруженные в аэропорту девушки так же, как и другие пострадавшие, были уверены, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, ведь они получили рабочую визу и сертификат об обучении.

«На первый взгляд все легально. Но еще не начав работать, девушки уже имели долги перед николаевским работодателем за быстрое оформление дорогостоящего пакета документов, — пояснили в полиции. — Обещали танцовщицам 350-400 долларов США за ночь, а по прибытию получалось только 40. Бывали случаи, когда девушке неожиданно сообщали, что она не годится для танцев и может только «разводить» клиентов на выпивку, а это - всего 10 долларов. С такими турецкими прайсами пострадавшие попадали в долгосрочную финансовую кабалу, отрабатывать долги нужно было годами, не говоря уже о заработке. Вот так девушки и становились рабами и соглашались заниматься проституцией, чтобы хотя бы вернуться домой. В этом время торговец живым товаром раз в две недели получал от турецких партнеров по 200 долларов за работу каждой девушки».

Во время обысков правоохранители изъяли паспорта, бланки договоров с клубами в Турции, черновые записи, блокноты, телефоны. ноутбуки, флэшки, квитанции о пересылке денег, списки жертв, пишет dumskaya.net

Организатор задержан в порядке ст.208 УПК. Ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.149 УК (торговля людьми). Скоро суд должен избрать ему меру пресечения. Сам хореограф вину не признает и уверяет, что только помогал девушкам трудоустроиться.