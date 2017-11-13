За минувшие выходные три человека попали в больницу с отравлением угарным газом

Три человека попали в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

12 ноября трое человек госпитализированы из-за несоблюдения правил безопасности при работе печей, передает tv8.md.

Двоим пострадавшим 27 лет, они доставлены в больницу Страшен в тяжелом состоянии, диагноз - отравление угарным газом.

Второй случай произошел в Ватре. 58-летний мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами второй степени на лице. Причиной стала дефлаграция нагретой печи, которая, скорее всего, эксплуатировалась с нарушениями.

В обоих случаях пожара не было, обстоятельства происшествия устанавливаются, пишет point.md

Пожарные и спасатели рекомендуют соблюдать максимальную осторожность и соблюдение правил безопасности и противопожарной защиты, особенно при использовании печей и электроприборов. Перед холодным периодом рекомендуется убирать и ремонтировать печи, а зимой - поддерживать их в надлежащем состоянии.

Кроме того, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел призывает людей, находящихся под угрозой, вызвать службу экстренной помощи 901.