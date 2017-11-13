Подросток из Молдовы погиб в Италии в ДТП

16-летний молдаванин, проживающий в коммуне Виллафранка-Падована в Италии, умер в результате несчастного случая.

Авария произошла в выходные дни. Подросток катался на мотоцикле и в какой-то момент потерял контроль над транспортным средством и врезался в столб на тротуаре.

В результате травм от удара молодой человек скончался до прибытия машины скорой помощи.

Полицейские исключают участие других транспортных средств в аварии, пишет point.md