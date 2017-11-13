Водитель столичной маршрутки уснул за рулем и врезался в дерево

184 маршрутка врезалась в дерево. Авария произошла в столичном секторе Рышкановка с субботы на воскресенье.

Пассажиров в микроавтобусе не было, а водитель отделался лёгкими травмами. По данным полиции, мужчина заснул за рулём.

Теперь ему грозит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.





