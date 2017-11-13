Разработана одежда с климат-контролем

Учёные из Университета Стэнфорда в Калифорнии разработали ткань, сохраняющую температуру кожи идеальной, вне зависимости от погодных условий, сообщает Science. Двухсторонняя ткань на основе фольгированной текстуры позволяет не только сохранить тепло, но и предотвратить перегрев организма.

Как отмечают учёные, на создание одежды их вдохновила обычная кухонная фольга. Одежда, по данным учёных, позволит регулировать температуру организма наиболее оптимальным образом, и в перспективе системы кондиционирования для одетых в ткань с климат-контролем людей могут не понадобиться вовсе.

В настоящий момент исследователи из Стэнфорда совместно с производителями одежды приступили к созданию специального энергоэффективного текстиля, который можно будет запустить в промышленное производство, пишет life.ru.