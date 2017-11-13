Музыка помогает выполнять трудные задачи

Учёные находят новые подтверждения тому, что так называемый эффект Моцарта не только существует, но и способен приносить существенную пользу. Однако помощь "музыкального фона" избирательна — любимые композиции, играющие фоном при выполнении творческих задач, действительно оказывают положительное воздействие на результат.

Однако с выполнением особо сложных задач, требующих максимальной концентрации, могут возникнуть проблемы. При этом учёные отмечают, что особое значение имеет характер фона, — если это приятная музыка, то производительность растёт, если музыка не совпадает с предпочтениями человека, мозг пытается "изолировать" звуки и его производительность существенно падает, пишет Popular Science.

Психологи из Университета Кардиффа выяснили, что влияние музыки на психику человека недооценивают. По мнению специалистов, обучение и приобщение детей к музыке позволяет значительно повысить когнитивные способности и улучшить успеваемость, пишет life.ru