Обнаружен древний "остров убийств"

Остров Бейкон у побережья Западной Австралии теперь по праву называют одним из самых страшных мест на Земле. Во время раскопок учёные-археологи обнаружили останки убитых и захороненных людей, сообщает The Sun. По мнению учёных, примерный возраст останков — около 400 лет.

По данным историков, останки могут принадлежать выжившим членам экипажа галеона Голландской Ост-Индской компании "Батавия", потерпевшего крушение у берегов Австралии в 1629 году. Корабль наткнулся на рифы примерно в 25 милях от побережья Западной Австралии.

Историки отмечают, что кораблекрушение могло произойти из-за конфликта капитана корабля и рулевого, решившего пойти к неизведанным берегам по своему маршруту. Отмечается, что часть членов экипажа до последнего не покидала корабль, а их останки были обнаружены вместе с затонувшим кораблём.

Однако, добравшись до острова в открытом океане, уцелевшие оказались в ещё более безвыходном положении: около 125 мужчин, женщин и детей были убиты по непонятным причинам с разницей в несколько месяцев.

Место, где затонул галеон "Батавия", было обнаружено исследователями в 1963 году, а спустя ещё 10 лет учёные приступили к раскопкам и поднятию останков. Учёные отмечают, что обнаруженные захоронения не являются стихийными: останки хоронили в организованных могилах, и, судя по всему, соблюдался ритуал погребения, пишет life.ru.