Политика России с одной стороны и выход Британии из ЕС с другой ускорили движение остальных стран Евросоюза к интеграции в военной сфере. В понедельник 23 страны ЕС подписали соглашение о военном сотрудничестве.
Часть прессы и политиков любят называть подобные инициативы и шаги стран Евросоюза "созданием европейской армии", но пока до чего-либо похожего на общеевропейские вооруженные силы далеко - хотя подписанный в понедельник документ и является шагом в этом направлении.
В рамках подписанной в понедельник программы Постоянного структурированного сотрудничества (Permanent Structured Cooperation, PESCO) страны ЕС обязуются объединить усилия в разработке вооружений и других военных проектах, а также - со временем, после долгой юридической и военной подготовки - предоставить в общее распоряжение ЕС боевые подразделения в дополнение к уже имеющимся миротворческим силам.
Глава дипломатической службы ЕС Федерика Могерини, впрочем, назвала подписание документа историческим событием.
"Я сегодня наблюдала, как вы все подписываете нечто, что всего год назад большинство из нас и большая часть остального мира считали просто невозможным", - сказала Могерини в короткой речи после подписания.
Возможным это подписание стало, в частности, в результате решения Британии выйти из ЕС, пишет ВВС.
За создание вооруженных сил Евросоюза в той или иной форме давно выступают Франция (самая мощная военная держава в ЕС), Германия и их союзники. За "европейскую армию" высказывается, например, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер.
Британия же до последнего времени блокировала эти планы, объясняя, что не считает нужным дублировать НАТО и подрывать его роль.
"НАТО должна оставаться краеугольным камнем нашей обороны и обороны Европы", - говорил еще в прошлом сентябре перед встречей министров обороны стран-членов ЕС британский министр Майкл Фэллон.
Как отмечает агентство Рейтер, в последнее время, с тех пор как стало ясно, что PESCO будет подписана, Британия добивается, чтобы ей разрешили участвовать в проектах. По словам дипломатов, собеседников агентства, Британия опасается, что ее военная и авиакосмическая промышленность потеряют часть рынков.
Помимо Британии, PESCO не подписали Дания, Ирландия, Португалия и Мальта.
Возможность программы военной интеграции прописана в "конституции ЕС", Лиссабонском договоре, и этот договор предусматривает добровольное в ней участие.
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