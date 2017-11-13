В Кишиневе начали применять новейшие методы лечения атеросклероза

В Кишиневе стали применять новейшие методы лечения атеросклероза. В частной клинике сделали первое малоинвазивное коронарное стенирование. Пациенту - 76-летнему Теодору Гырле - обычная операция была противопоказана.

"В 2016 году, когда я лежал в больнице, выяснилось, что правая мозговая артерия поражена на 90%, левая – почти на 70"? - сказал пациент Теодор Гырля.



Единственным шансом стало внедрение стента - специального металлического каркаса, который восстанавливает кровоток. Во время первой операции нашим специалистам помогали хирурги из Румынии и Македонии.



"После внедрения металлический каркас раскрывается. Получаем хороший результат, поскольку просвет артерии сохраняется и приток крови обеспечивает работу мозга".



Своей очереди ждали еще четверо пациентов в возрасте от 60 до 80 лет. Стоит операция почти 50 тысяч леев.



"У всех - специфическая анатомия сосудистой системы, другие хронические заболевания, есть риск осложнений. Так что обычные методы не подходят", - сообщил хирург Ион Попович.



За ходом операции в режиме реального времени наблюдали 35 специалистов из Молдовы и Румынии. По статистике, атеросклерозом страдает каждый второй пожилой человек.



