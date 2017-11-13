Пара из Франции угнала гондолу в Венеции

Туристы из Франции в ночь на понедельник украли гондолу в Венеции, сообщает итальянское агентство ANSA.

Пара – женщина 29 лет и мужчина 41 года – захотела совершить "романтическую прогулку". Но в итоге они так и не смогли справиться с управлением гондолой. К тому же французам помешали погодные условия – ночью шел дождь и дул сильный ветер

Туристов заметил местный житель, который вызвал полицию. Им на помощь пришел полицейский катер.

Гостей из Франции арестовали. Им предъявили обвинения в краже, пишет korrespondent.net