Сильвия Раду назвала приоритеты в решении проблем Кишинева

Избавить Кишинев от пробок под угрозой увольнения потребовала и.о. столичного мэра у подчиненных. Разгрузку городского трафика она назвала приоритетом номер один. План действия должны представить к пятнице. В противном случае в мэрии полетят головы.



"У меня к вам большая просьба - не ищите оправданий и не рассказывайте мне сказки о том, что у мэрии нет денег, чтобы решить эти проблемы. И не ссылайтесь на бюрократию", - заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Горожане подтверждают - пробки в Кишиневе становятся длиннее едва ли не с каждым днем.



В транспортном управлении сетуют на устаревшую инфраструктуру. И говорят, что решить проблему можно, только построив объездные дороги.



"Город строился с расчетом на на 100 тысяч единиц транспорта максимум. А на сегодняшний день в городе зарегистрировано 300 тысяч автомобилей", - сообщил замглавы транспортного управления Кишинева Виталий Бутучел.



Еще одним приоритетом и.о. мэра назвала уборку города.



"Господа директоры управлений, ответственных за уборку Кишинева, вас много. Один отвечает за зеленые насаждения, второй - за чистоту тротуаров, третий - за уборку улиц. У меня складывается впечатление, что вы скидываете мусор друг другу", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Отчет о готовности столицы к зиме Сильвия Раду потребовала тоже к пятнице. К концу недели столичные власти должны решить вопрос о закупке противогололедных материалов.



