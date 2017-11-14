ДТП с участием полицейской машины: автомобиль врезался в прицеп грузовика

Четверо полицейских пострадали минувшей ночью в результате ДТП в Сынжере. Легковушка, в которой они ехали, на высокой скорости врезалась в грузовик. Удар был настолько сильный, что автомобиль не подлежит восстановлению.

"Я работаю сторожем в этом сервисе, услышал грохот, вышел, увидел четырех раненых."

Полицейские возвращались из столицы, где были на операции по задержанию преступника.

Их всех госпитализировали в Институт скорой помощи.У них диагностировали тяжёлые травмы головы, у одного ещё и перелом ноги. Ведётся следствие.







