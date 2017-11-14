Любой желающий сегодня может проверить уровень сахара в крови

Любой желающий сегодня может проверить уровень сахара в крови. Сделать это можно в аптеках, диагностических центрах, а также в фойе столичной мэрии, где откроют специальные пункты.

Оборудуют их по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечают сегодня. Кроме того, сотрудники столичного Центра общественного здоровья организуют мероприятия, на которых расскажут об осложнениях, вызванных этим заболеванием, о методах борьбы с ним, а также о преимуществах здорового образа жизни.

По статистике, в нашей стране сахарным диабетом страдают более 90 тысяч человек.



