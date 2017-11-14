Дело о контрафакте анаболиков: задержаны 13 человек

13 человек задержаны по делу о незаконном производстве и продаже анаболиков. Среди участников группировки, которая действовала с 2014 года, и сотрудник Таможенной службы.

"Пользуясь служебным положением, он помогал ввезти в страну анаболики в огромных количествах. Следствие не исключает вероятную причастность к этому и других таможенников", - сказал начальник управления Таможенной службы Лилиан Мыркэ.



Анаболики доставляли почтой из Китая.



"Заказы оформляли в интернете. Сайты открывали и продвигали участники группировки. Продавали товар на Запад", - сообщил заместитель главного прокурора ПБОПОД Валериу Бодян.



В ходе обысков следователи и прокуроры обнаружили анаболические стероиды в таблетках и ампулах, 60 банковских карточек, 31 мобильный телефон, 100 с лишним тысяч евро, а также огнестрельное оружие и записи о незаконном денежном обороте.



Трое участников группировки, в том числе ее лидер, объявлены в международный розыск.



