Hollywood в Молдове: в Каушанском районе появилась точная копия знаменитого знака

Точная копия знаменитого на весь мир знака американской киноиндустрии появилась в селе Кошкалия Каушанского района. Создал ее местный энтузиаст - Анатолий Цэбырнэ - собственными силами и на собственные средства.

"Один мой друг занимался сваркой. Все размеры были у меня на бумаге. Работали по эскизами, чтобы сохранить сходство со знаменитыми буквами", - сказал автор надписи Анатол Цэбырнэ.



Идея обошлась почти в 40 тысяч леев. А на ее воплощение потребовалось две недели.



"В интернете посмотрел на их W. И вы знаете, у меня эта буква вышла красивее".



В Америке знак Голливуда придумали для рекламы района Лос-Анджелеса, носившего такое название. Анатолий Цэбырнэ задумал его повторить в Кошкалии с той же целью. Но прославить на всю страну он решил родное село.



"Вчера уже приезжала пара друзей - за фотографиями. Видел в фейсбуке, что молодёжь выкладывает сделанные здесь селфи", - сказал автор надписи Анатол Цэбырнэ.



Теперь Анатолий устанавливает на знаменитые буквы освещение. Закончить торопится до первого снега.





