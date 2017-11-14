Семь бывших сотрудников Липканской тюрьмы приговорены к заключению за пытки

Семерых бывших сотрудников Липканской тюрьмы, в том числе начальника, приговорили к заключению. Осудили их за пытки.

По данным следствия, летом 2013 года осуждённые жестоко избили одного из заключённых. Они нанесли ему 11 ударов ногами и дубинками. О случившемся правоохранителям сообщила родственница пострадавшего, обратившаяся на горячую линию Прокуратуры.

Два года назад Кишинёвский суд оправдал подозреваемых. Но прокуроры обжаловали вердикт и представили новые доказательства их вины.

Бывшего начальника тюрьмы приговорили к девяти годам, а его подчинённых к восьми с половиной.

Кроме того, их обязали выплатить семье пострадавшего по 80 тысяч леев за моральный ущерб. Решение неокончательное и может быть обжаловано в Верховном суде.





