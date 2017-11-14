Сборная Италии впервые с 1958 года не поедет на ЧМ по футболу

После ничьей в ответном стыковом матче против Швеции четырехкратный чемпион мира - команда Италии - впервые c 1958 года не поедет на чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в 2018 году в России.

Это означает, что скуадра адзурра всего лишь во второй раз в своей истории не будет участвовать в самом престижном в мире турнире, сооющает ВВС.

Впервые это произошло в 1930 году, когда итальянская сборная, как и команды многих других европейских стран, отказалась играть на первом в истории мировом первенстве в Уругвае из-за дороговизны и длительности трансатлантического путешествия.

Отборочный матч прошел в понедельник в Милане, на "Сан-Сиро", и закончился нулевой ничьей.

Так как предыдущая встреча между этими командами завершилась домашней победой шведов со счетом 1:0, в Россию на финальный раунд мирового первенства поедет сборная Швеции.

Это будет первое с 2006 года участие шведской сборной в финальной части чемпионата мира.

Итальянские игроки и болельщики восприняли это как настоящую трагедию. После финального свистка многие итальянские игроки просто рухнули на поле, а нападающие Андреа Белотти и Чиро Иммобиле не смогли сдержать слез, в то время как шведы убежали в раздевалку, чтобы отметить свою квалификацию.

Итальянская газета Gazzetta dello Sport назвала это поражение апокалипсисом.