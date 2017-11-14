В Белоруссии российского "батюшку-сутенера" приговорили к тюремному заключению

Российский священник Николай Киреев, обвиненный в Белоруссии в сутенерстве, получил пять с половиной лет колонии усиленного режима.

Во вторник суд Железнодорожного района города Витебска публично огласил резолютивную часть приговора 39-летнему священнику. Он признан виновным в попытке организовать сеть проституток и вывезти для этого людей за пределы Белоруссии.

"Я не виновен, свою вину не признаю. Этих людей я никуда не вывозил", - заявил Киреев журналистам перед оглашением приговора.

К удивлению журналистов, судья разрешил вести видеосъемку при оглашении приговора. В течение трех недель до этого судебные разбирательства проходили в закрытом режиме.

Суд не обнародовал подлинные имена и фамилии двух женщин, при попытке выезда с которыми в Санкт-Петербург российский священник был задержан правоохранителями на вокзале в Витебске, сообщает ВВС.

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