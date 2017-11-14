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Неизвестные избили пенсионера в Сорокском районе
// фото: sumy.ua
11:43, 14 Nov 2017
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Двое неизвестных ворвались в дом 64-летнего жителя села Василкэу Сорокского района и избили его.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Мужчина находился в доме с супругой. После случившегося агрессоры сбежали.

Сейчас их разыскивает полиция. Если злоумышленников найдут, им грозит до 10 лет тюрьмы.






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    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

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    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.

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