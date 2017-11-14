На 19 декабря в правительстве намечены перестановки. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь. Тема обсуждалась на еженедельном собрании партии. До тех пор оценка работы министров будет завершена.
Министры, которые не серьёзно будут относиться к проблемам граждан, покинут систему. Деятельность министров будут оценивать, учитывая то, насколько эффективно они работали с гражданами.
Исполнительная власть имеет новую структуру после внесения поправок в законодательство. Количество министров сократилось с 16 до 9. Реформа также включала деполитизацию министерств. Заместители министров были заменены государственными секретарями.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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