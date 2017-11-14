ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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