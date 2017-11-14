Картину Ван Гога продали на аукционе за 81,3 млн долларов

На торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 81,3 млн долларов была продана картина голландского художника Винсента Ван Гога Вспаханное поле и пахарь (Laboureur dans un champ, 1889). Об этом пишет Bloomberg.

На картине изображен вид из окна лечебницы во Франции, где Ван Гог находился в последние годы своей жизни. Полотно было главным лотом на торгах произведениями авторов современного искусства и импрессионистов, хранившимися в частной коллекции.

Оценочная стоимость полотна составляла более 50 млн долларов.

Картина Вспаханное поле и пахарь чуть не побила рекорд стоимости для работ Ван Гога. В 1990 году его полотно Портрет доктора Гаше было продано за 82,5 млн долларов, пишет korrespondent.net

Всего выставленная на торги коллекция, принадлежавшая американскому миллиардеру Перри Бассу и его супруге Нэнси Ли, скончавшимся несколько лет назад, включала более 60 работ. По итогам аукциона было выручено 479 млн долларов.