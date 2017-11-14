Македония назвала сроки начала переговоров о членстве в ЕС

Власти Македонии планируют уже в следующем году начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев, сообщает Укринформ.

По его словам, Македония и Греция вскоре должны решить давний спор относительно названия бывшей югославской республики, сообщает korrespondent.net

"21 ноября состоится первая встреча с посредником ООН Мэтью Ниметцом и, я надеюсь, мы найдем решение, а не отложим его", – сказал Заєв.

Македония готова к переименованию ради вступления в НАТО. Смены названия соседней республики добивается Греция, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

В августе 2017 года Болгария и Македония подписали договор о дружбе, который должен помочь странам преодолеть разногласия. Этот также увеличивает шансы Македонии на вступление в Евросоюз и НАТО.